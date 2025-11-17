Halil Umut Meler'e Dünya Kupası elemelerinde görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. ve son hafta müsabakasında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki Gradski Stadyumu’nda TSİ 22.45’te başlayacak.

Bu kritik maçta Meler'in saha içindeki yardımcılıklarını Türk hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.