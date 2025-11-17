Yeni Şafak
Halil Umut Meler'e Dünya Kupası elemelerinde görev

12:1417/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
IHA
Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir mücadelede görev alacak. Meler, L Grubu'nun 8. ve son hafta müsabakasında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak önemli karşılaşmayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. ve son hafta müsabakasında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki Gradski Stadyumu’nda TSİ 22.45’te başlayacak.


Bu kritik maçta Meler'in saha içindeki yardımcılıklarını Türk hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.


Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi odasında ise uluslararası destek bulunuyor. Müsabakada VAR görevini İsviçre'den hakem Fedayi San üstlenirken, AVAR görevini ise Türk hakem Onur Özütoprak yerine getirecek.


