Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı için geri sayım başladı

Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı için geri sayım başladı

11:0611/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Türkiye turnuvaya 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 sporcuyla katılacak.
Türkiye turnuvaya 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 sporcuyla katılacak.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 13 Nisan'da Moldova'da başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Moldova’nın başkenti Kişinev'de 21 Nisan'a kadar sürecek organizasyona, Türkiye'nin 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 sporcuyla katılacağı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Takımlarımızın durumu gayet iyi. Moldova’da, her zaman olduğu gibi ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler bulunuyor:


Kadınlar:
45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı, 55 kiloda Cansel Özkan ve Burcu Alıcı, 64 kiloda Nuray Güngör ve Aysel Avcı, 76 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Tuana Süren.

Erkekler:
55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül, 61 kiloda Burak Aykun, 67 kiloda Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman, 73 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Muhammed Furkan Özbek, 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, 130 kiloda Muhammed Emin Burun, 109 kiloda Ali Oflaz.
#Halter
#Avrupa Şampiyonası
#Moldova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti…