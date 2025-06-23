Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hasan Kılıç Aliağa yolunda

Hasan Kılıç Aliağa yolunda

12:0123/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Hasan Kılıç, geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 maçta 3 gol atıp 3 asist kaydetti.
Hasan Kılıç, geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 maçta 3 gol atıp 3 asist kaydetti.

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Aliağa FK’nin, Pendikspor’dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarına devam ediyor.


Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de şampiyon olan kadrodan Mehmet Fuat Gölbaşı, Berke Bıyık ve Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayıran İzmir ekibi; Ahmet Pekgöz, Hakan Demir, Oktay Kancı ve Oğuzhan Yıldırım ile yola devam kararı aldı. Böylece iç transferde hareketli günler yaşayan sarı-siyahlı ekip, dış transferde de şimdiye kadar 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. 68 Aksarayspor’dan forvet İbrahim Yılmaz, Pazarspor’dan golcü Göktuğ Yılmaz, Sarıyer’den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz, Bursaspor’dan tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek ve Bandırmaspor’dan savunmacı Sergen Piçinciol’u transfer eden Aliağa FK, bir futbolcuyu daha bitirme aşamasına geldi.


İzmir ekibinin, son olarak Pendikspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan deneyimli oyuncunun, bir pürüz çıkmaması durumunda kısa süre içerisinde İzmir’e gelerek transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.





#2. Lig
#Aliağa FK
#Hasan Kılıç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?