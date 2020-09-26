Hatayspor tek golle Kasımpaşa'yı devirdi

Süper Lig'in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Diouf kaydetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 3 puanda kaldı. Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Alanyaspor'u konuğu olacak. Kasımpaşa ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Karşılaşmaya takımlar şu 11'le başladı