SÜPER LİG

​Hatayspor-Kasımpaşa 1-0 maç özeti izle

Hatayspor tek golle Kasımpaşa'yı devirdi

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Süper Lig'in yeni ekibi oynadığı ilk 3 maçta,7 puan topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hataysporlu oyuncuların gol sevinci

Hataysporlu oyuncuların gol sevinci

Süper Lig'in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Diouf kaydetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 3 puanda kaldı. Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Alanyaspor'u konuğu olacak. Kasımpaşa ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Karşılaşmaya takımlar şu 11'le başladı

  • Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Traore, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf
  • Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Hajradinovic, Pavelka, Aytaç, Varga, Carius

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