Hayalim borçsuz bir Galatasaray

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de katıldığı Gündem Özel programında sarı-kırmızılı takımı takip eden muhabirlerin sorularını yanıtladı. 29 Eylül Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Olağanüstü Mali Genel Kurul’da kongre üyelerinden yetki isteyecek olan Cengiz, “Taraftarlarımız şunu bilsin ki dün (önceki gün) futbolculara ve kulüplere (Manchester City, Sao Paulo) 75 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Ağustos sonu itibarıyla futbolculara borcumuz sıfır. Yetki değil zorunlu hukuksal düzenleme istedik. 330 dava, transfer yasakları var. Biz bütçeyi yeni hazırladık, yönetim kurulundaki arkadaşlarım 10 gündür uyumuyor. Dernekler kanununa göre olması gereken, yasal yetkileri istiyoruz. Ali Sami Yen konusunda 1 gecede aldığımız arazilerinin nasıl gittiğini gördük. Kalamış, Ada ve Kemerburgaz için hem idari hem de yeni imar yasası ile fazlalık ve eksiklerin affedilmesi için başvuracağız. G.Saray Ada’sını asla satmayacağız. İrtifak için çalışıyoruz. Benim hayalim G.Saray’ı borçsuz hale getirerek Avrupa’nın zirvesine taşımak” ifadelerini kullandı. Santrfor transferi yapılamaması ve Gomis’in ayrılışını değerlendiren Cengiz, “UEFA standartları gereği sıkıntılarımız vardı ama kiralık oyuncu bulma anlamında zorlandık, olmadı. Gomis 3 yıl için aldığı 150 milyon TL’ye stat bile yaparsınız. Scout ekibimiz şu an çalışıyor. Önümüze bir veya iki-üç futbolcu getirecekler, UEFA sınırlamaları içinde gereğini yapacağımızdan taraftar emin olsun. Modeste alsın bonservisini gelsin. Bir santrfor için G.Saray’ın 3 yıllık geleceğini tehlikeye atamam” ifadelerini kullandı.