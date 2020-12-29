Her maç gol atan iki takım var

Transfer engeli ile başladığı sezonda, kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen ve ligin ilk 9 haftasında yalnızca 11 puan toplayabilen Bursaspor, son haftalardaki performansıyla üst sıraları zorlamaya başladı. Son olarak ligde Eskişehirspor galibiyetiyle moral depolayan Bursa temsilcisi, puanını 24’e çıkararak haftayı 9’uncu sırada noktaladı.

Ligde ilk yarının son maçında Keçiörengücü’ne konuk olacak Bursa ekibi, 4 maçtır da yenilgi yüzü görmüyor. Bu süreçte yalnızca İstanbulspor deplasmanında son anlardaki mücadelesiyle 3-3 berabere kalan Bursaspor; Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ve Eskişehirspor’u yenerek, 10 puanı hanesine yazdırdı.





145 takım arasından sadece ikisi başarabildi

Türkiye profesyonel liglerinde 145 takım mücadele verirken, yalnızca iki takım şu ana kadar oynadığı tüm resmi maçlarında gol buldu. TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 16’sı lig 3’ü ise kupa olmak üzere toplamda 19 resmi maçında da rakip fileleri en az bir kez havalandırmayı başardı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK da, 14’ü lig, 2’si ise kupa olmak üzere bu sezon oynadığı 16 resmi maçında en az bir kez gol sevinci yaşadı. 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK da, 17 lig maçında gol sevinci yaşamasına karşın kupadaki bir maçında gol atamadı.

TFF 1’inci Lig’de attığı 30 golle ligin en golcü takımı unvanına sahip Bursaspor, kupadaki 3 maçında da 7 gol attı. Sezon boyunca oynadığı 19 maçta 37 kez gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisinde bu goller 14 farklı oyuncudan geldi. Ali Akman ile Batuhan Kör, 9’ar golle takımın en skorer isimleri oldu. Bu iki ismi Burak Kapacak 5 gol ile takip ederken, Emirhan Aydoğan da 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Bir diğer genç oyuncu Çağatay Yılmaz’ın 2 golü bulunurken; Cüneyt Köz, Recep Aydın, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, İsmail Can Çavuşluk, İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün, Kerem Şen ve Özer Hurmacı da birer gol kaydetti.

Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör 2 maçta 6 gol attı Türkiye Kupası’ndaki 5-4’lük Göztepe galibiyetinde attığı 4 golle büyük rol oynayan Batuhan Kör, Türkiye’de bir numaralı gündem olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı.2 maçta 6 gol attıBatuhan Kör, TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında ağları 2 kez havalandırarak takımını galibiyete taşımıştı. Genç futbolcu, Göztepe’yle dün oynanan Türkiye Kupası maçında da rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.Batuhan Kör kimdir?9 Mart 2001 yılında Trabzon'da doğan Batuhan Kör, henüz 19 yaşında. 1.81 cm boyundaki genç oyuncu santrfor olarak görev yapıyor. Aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Bursaspor'un altyapısında yetişen Batuhan Kör, bu sezon A takım ile resmi karşılaşmalarda görev almaya başladı. Lig ve kupa dahil çıktığı toplam 15 maçta 9 gole imza atan genç oyuncu 1 tane de asist yaptı. Batuhan Kör'ün Göztepe maçındaki performansı büyük yankı buldu.Kupanın yıldızı Batuhan Kör'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktıTürkiye Kupası'nda inanılmaz maç: 9 gol atıldı, 2 kırmızı kart çıktı, son saniyede tur geldiTürkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 yenerek tur atlayan Bursaspor'da maç sonu yaşanan sevinç 🐊▪Teknik direktör Mustafa Er: "Bizim sırrımız bu birliktelik olacak"▪Başkan Erkan Kamat: "Akan gözyaşlarınıza kurban olurum" pic.twitter.com/Dsh8qAQPus— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2020

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı 18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'dan büyük başarı: 22 maçta bir yenilgi Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Dicko, 30. dakikada Muhammet Demir ve 61. dakikada Maxim kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Davidson attı.Ligde 4'te 4 yaptıBu sonuçla birlikte Süper Lig'de 27 puana yükselen Gaziantep FK arka arkaya 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldılar. Bu sezon oynadıkları 14 karşılaşmada 7 galibiyet ve 6 beraberlik alan Sumudica'nın öğrencileri, tek yenilgisini ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almıştı.Gaziantep'in bileği bükülmüyor: Alanyaspor'u da eli boş gönderdilerSon 22 karşılaşmada 1 yenilgiGaziantep FK'nın başarısı sadece bu sezonla da kalmıyor. Sumudica'nın çalıştırdığı ekip, Süper Lig'de oynadıkları son 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.Sumudica: Şampiyon yaparımBu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında kaybeden ve o günden bu yana yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica, daha önce iddiaları açıklamalar yapmıştı. Deneyimli hoca, "Türkiye'de büyük takımların başına geçmek kolay değil ama benim elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı, takımımı çok kolay şampiyon yapardım" ifadelerini kullanmıştı.Oyuncularını fırçalaması gündem olmuştuSüper Lig'de sezona 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan ve ikinci haftada ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Sumudica, idmanda oyuncularını fırçalamıştı. "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlar bin 500 liraya çalışıyor, onlar bu bonusu bekliyordu" ifadelerini kullanan Sumudica sözlerine, "Biz hem 3 milyonluk galibiyet priminden hem de 30 bin liralık kişi başı bonustan olduk. Sizi defalarca duran toplara karşı uyardım. Zaten her şeyi mahvettiniz" şeklinde devam etmişti. Bu konuşmalar sonrasında Gaziantep FK, Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi.Sumudica'dan iddialı açıklama: O takımları şampiyon yaparımMarius Sumudica'dan çok konuşulacak antrenman toplantısı: "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonus kaybettiniz."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2020