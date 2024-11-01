NBA’de Houston Rockets deplasmanda Dallas Mavericks’i 108-102 mağlup etti. Milli yıldız Alperen Şengün 17 sayı, 12 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı ve maça damga vurdu. Houston Rockets - Dallas Mavericks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NBA'de Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks'i 108-102'yle geçti. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon çıktığı 5. maçta 4. "double-double"ını yaptı. Houston Rockets - Dallas Mavericks maç özeti haberimizde.
HOUSTON ROCKETS - DALLAS MAVERİCKS MAÇ ÖZETİ
ALPEREN’DEN 4. ‘DOUBLE DOUBLE’
NBA'de Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks'i 108-102'yle geçti. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon çıktığı 5. maçta 4. "double-double"ını yaptı.
35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, müsabakayı 17 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.
Dallas cephesinde ise Luka Doncic 29 sasıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Memphis Grizzlies - Milwakuee Bucks: 122-99
Utah Jazz - San Antoino Spur: 88-106
Los Angeles Clippers - Phoenix Suns: 119-125