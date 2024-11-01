Houston Rockets

THY EuroLeague 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 70-86'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin oyuncusu 24 sayıyla Hermannsson oldu. Efes'te ise 16 sayı ile Nwora oldu. Alba Berlin - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.