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Alperen Şengün durdurulamıyor: Dördüncü kez ‘’double double’’

Alperen Şengün durdurulamıyor: Dördüncü kez ‘’double double’’

10:541/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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NBA’de Houston Rockets deplasmanda Dallas Mavericks’i 108-102 mağlup etti.
NBA’de Houston Rockets deplasmanda Dallas Mavericks’i 108-102 mağlup etti.

NBA’de Houston Rockets deplasmanda Dallas Mavericks’i 108-102 mağlup etti. Milli yıldız Alperen Şengün 17 sayı, 12 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı ve maça damga vurdu. Houston Rockets - Dallas Mavericks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

NBA'de Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks'i 108-102'yle geçti. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon çıktığı 5. maçta 4. "double-double"ını yaptı. Houston Rockets - Dallas Mavericks maç özeti haberimizde.

HOUSTON ROCKETS - DALLAS MAVERİCKS MAÇ ÖZETİ

Houston Rockets - Dallas Mavericks maç özetini izlemek için

ALPEREN’DEN 4. ‘DOUBLE DOUBLE’

NBA'de Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks'i 108-102'yle geçti. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon çıktığı 5. maçta 4. "double-double"ını yaptı.

35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, müsabakayı 17 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.

Dallas cephesinde ise Luka Doncic 29 sasıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Memphis Grizzlies - Milwakuee Bucks: 122-99

Utah Jazz - San Antoino Spur: 88-106

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns: 119-125



#NBA
#Houston Rockets
#Dallas Mavericks

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