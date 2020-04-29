Hüseyin Çimşir Sörloth transferinin nasıl gerçekleştiğini anlattı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, liglerin oynanmasından yana olduğunu belirterek, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda, ipi göğüsleyeceklerine inançlarının tam olduğunu ve iki kulvarda da favori olduklarını söyledi.

Süper Lig’in en genç teknik adamı olan Hüseyin Çimşir, Trabzonspor medya biriminin sorularını yanıtladı. Çimşir, kendisinden beklentilerin çok büyük olduğunu, özelikle kendisi gibi teknik direktörlüğe yeni başlamış kişilerde sürecin sıkıntılı olabileceğini vurgulayarak, "Zaman zaman zorlandığım günler oldu. Özellikle bunun üstesinden gelebilmek ve motivasyonumu yukarıya çıkarabilmek için baya bir uğraş verdim. Bu süreci kafam rahat bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum" dedi.

"Ben liglerin oynanmasından yanayım"

"Bu süreçle ilgili olarak elimizde tavsiye kararı gibi bir şey var. Haziran ayında başlayacağı yönünde bir söylem var. Olacak mı, olmayacak mı, ne kadar olacak, nasıl olacak bekliyoruz. Biz haziran ayının ilk haftasında başlayacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yarın farklı bir şey olur mu, onu bilmiyorum. Ben liglerin oynanmasından yanayım. Sezonun tamamlanmasını istiyorum ama burada önemli olan insanların sağlığı."

"Sağ olsun Sörloth bizi mahcup etmedi"

"Sörloth bize başkan tarafından söylendi. Böyle bir oyuncu var bakar mısınız diye. Biz de baktık, inceledik ve olumlu bir rapor verdik. 2-3 günlük transfer sürecinden sonra takıma katıldı. İnandık kulüp ve teknik ekip olarak. Takımımızın içerisine kattık. Sağ olsun o da bizi mahcup etmedi. Çok ciddi anlamda takıma katkı yaptı. Kişilik, karakter ve oyuncu olarak çok üst düzey bir oyuncu. Onunla olmaktan, onunla çalışmaktan son derece mutluyuz. Hem arkadaşları hem biz takımın bu hale gelmesinde çok büyük emekleri var"

"3-5 yıllık Trabzonspor’u oluşturacak oyuncuları kadroya katmak istiyoruz"

"3-5 yıllık Trabzonspor’u oluşturabilecekleri oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu ve yönetim kurulu ile de paylaştım. Yaşı biraz aşağıya çekmek, daha potansiyeli olan çıkışa ihtiyacı olan oyuncuları buraya katabilmek. Araştırmamız o yönde."