Icardi 2024'e kadar PSG'de

PSG, Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna kattı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İtalyan basını, PSG'nin Icardi için Inter'e 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödeyeceğini yazdı.

2019 Eylül'de kiralanan Icardi, PSG formasıyla çıktığı 31 maçta 20 gol atma başarısı göstermişti.