Icardi 2024'e kadar PSG'de

PSG, Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna kattı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İtalyan basını, PSG'nin Icardi için Inter'e 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödeyeceğini yazdı.
- 2019 Eylül'de kiralanan Icardi, PSG formasıyla çıktığı 31 maçta 20 gol atma başarısı göstermişti.
Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan.
Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.
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