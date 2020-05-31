LİGUE 1

Icardi 2024'e kadar PSG'de

Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG), Inter'den kiralanan golcü oyuncu Icardi'nin bonservisini aldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Icardi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 60 milyo euro olarak gösteriliyor.

Icardi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 60 milyo euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: GONZALO FUENTES / Reuters

PSG, Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna kattı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İtalyan basını, PSG'nin Icardi için Inter'e 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödeyeceğini yazdı.

  • 2019 Eylül'de kiralanan Icardi, PSG formasıyla çıktığı 31 maçta 20 gol atma başarısı göstermişti.

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