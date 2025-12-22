Icardi'den Hagi'ye duygusal mektup: Hepimizden önce Metin Oktay vardı

Arjantinli golcü Mauro Icardi, Kasımpaşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli isim böylece, efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu. Icardi, bu başarısının ardından Hagi'ye seslendiği duygusal bir paylaşım yaptı.





İşte Icardi'nin o sözleri:





"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,





Kalbim dolup taşarken, devlerin izinden gittiğimi bilen birinin alçakgönüllülüğüyle size yazıyorum. Bugün birçok kişi rekorlardan, rakamlardan, istatistiklerden bahsediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmek istiyorum: MİRASTAN.





Sizin rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez, çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter, gurur bıraktınız. Galatasaray'ın büyük, korkulan, saygı duyulan bir kulüp olduğuna inanmasını sağladınız. Bütün bir ülkenin bu kulübü sonsuza kadar seveceğini anlamasını sağladınız.





Hepimizden önce Metin Oktay vardı.

Galatasaray olmanın ne demek olduğunu öğreten isim.

Bu formayı onur, tutku, kader haline getiren kişi.





Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.

Ve bu sayede, bizler, sizden sonra gelenler, burada sadece futbol oynanmadığını anladık: Burada bir tarih savunuluyor.





Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğumu söylüyorlar.

Beni izleyerek Galatasaray taraftarı olan çocuklar olduğunu söylüyorlar.

Bu forma ile futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğunu söylüyorlar.





Size çok basit ve çok samimi bir şey söyleyeceğim, inanın bana:

Bu aşk benimle başlamadı.

Metin Oktay ile başladı.

Sizinle büyüdü.

Ve bana bu sevgiyi sürdürme şerefi düştü.





Bu tutkuyu ben oluşturmadım. Miras aldım.

Ve benim en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.





Bugün bütün bir nesil “Ben Galatasaraylıyım” demekten gurur duyuyorsa, bunun nedeni sizin gibi devlerin bu armayı sadece yetenekle değil, karakter ve ruhla da savunulacağını öğretmiş olmalarıdır.





İdol olmak önemli goller atmak değildir.

İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır.

Ve bu konuda da, usta, siz de sonsuza kadar yaşayacaksınız.





Bugün benim adım sizinkinin yanında yazıyorsa, bunu büyük bir onur olarak kabul ediyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükredilecek bir şey.





Her şey için teşekkürler.

Hala var olduğunuz için teşekkürler.

Bugün yürümekle onur duyduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkürler.





Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle."











