İddiası gündem olmuştu: Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Toroğlu, "Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.