İddiası gündem olmuştu: Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılığa ifade veren Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.
Toroğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen görüşmeye dair dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı.
Toroğlu, "Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.