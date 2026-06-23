İngiltere - Gana CANLI TRT 1 İZLE || İngiltere - Gana maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans ayarı ne? İşte TRT canlı yayın bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. L Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana kozlarını paylaşacak. İlk maçında Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla mağlup eden İngiltere, 3 puan alarak adını son 32 turuna yazdırmak istiyor. İngiltere - Gana maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.