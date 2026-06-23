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İngiltere - Gana CANLI TRT 1 İZLE || İngiltere - Gana maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans ayarı ne? İşte TRT canlı yayın bilgileri

İngiltere - Gana CANLI TRT 1 İZLE || İngiltere - Gana maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans ayarı ne? İşte TRT canlı yayın bilgileri

22:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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İngiltere - Gana canlı
İngiltere - Gana canlı

2026 Dünya Kupası L Grubu 2. haftasında İngiltere ve Gana karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. İngiltere - Gana maçının frekans ayarı ve bilgileri, şifresiz canlı izleme ekranı haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. L Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana kozlarını paylaşacak. İlk maçında Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla mağlup eden İngiltere, 3 puan alarak adını son 32 turuna yazdırmak istiyor. İngiltere - Gana maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İNGİLTERE - GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere - Gana maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE - GANA CANLI SKOR

İNGİLTERE - GANA CANLI İZLE

İngiltere - Gana maçını canlı izlemek için

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

İngiltere - Gana maçını TRT 1 ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler için güncel Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI




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