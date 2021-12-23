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İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool-Leeds United ve Wolves-Watford arasında pazar günü yapılacak maçlar, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Premier Ligde 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle 2 maç daha ertelendi

İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Liverpool kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bu pazar günü Anfield'da Leeds United ile olan maçın Premier Lig yetkilileri tarafından ertelendiğini duyuruldu. Açıklamada, Leeds United kadrosundaki artan pozitif COVID-19 vakalarının ardından karşılaşmanın planlanan tarihte oynanamayacağına karar verildi.

Liverpool'un Leeds United ile oynayacağı maç dışında Wolves ile Watford arasındaki maç da koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Her iki maçın da 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanıyordu, ancak Leeds ve Watford'dan gelen talepler üzerine maçlar ertelenmiş oldu.


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