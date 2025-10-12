İrfan Can ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılma sebebi belli oldu

Son haftalarda Fenerbahçe'de yaşanan kritik puan kayıplarının ardından iki futbolcu İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı bilgilendirmede bu kararın alınma sebebi duyurulmamıştı.





Gazeteci Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre; Son oynanan Samsunspor maçının 67. dakikasında teknik direktör Domenico Tedesco, 5 değişiklik hakkını kullanmış ve kenarda ısınan Cenk Tosun, üzerindeki yeleği yere fırlatarak kulübeye geçmişti.





Daha sonra ise soyunma odasında İrfan Can Kahveci'nin Archie Brown ile sözlü tartışmaya girerek, gerginlik yaşadığı öğrenildi.





Takım huzuru bozma, disiplin, mental düşüş ve performanstan ötürü bu iki ismin kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.











