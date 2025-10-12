Yeni Şafak
İrfan Can ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılma sebebi belli oldu

İrfan Can ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılma sebebi belli oldu

20:43 12/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
İrfan Can Kahveci - Cenk Tosun
İrfan Can Kahveci - Cenk Tosun

Fenerbahçe'de alınan karar doğrultusunda iki futbolcu İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertlilerde verilen bu kararın sebebi ortaya çıktı.

Son haftalarda Fenerbahçe'de yaşanan kritik puan kayıplarının ardından iki futbolcu İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı bilgilendirmede bu kararın alınma sebebi duyurulmamıştı.


Gazeteci Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre; Son oynanan Samsunspor maçının 67. dakikasında teknik direktör Domenico Tedesco, 5 değişiklik hakkını kullanmış ve kenarda ısınan Cenk Tosun, üzerindeki yeleği yere fırlatarak kulübeye geçmişti.


Daha sonra ise soyunma odasında İrfan Can Kahveci'nin Archie Brown ile sözlü tartışmaya girerek, gerginlik yaşadığı öğrenildi.


Takım huzuru bozma, disiplin, mental düşüş ve performanstan ötürü bu iki ismin kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.




