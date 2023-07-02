İsmail Kartal beş mevkiye transfer istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görevine hızlı başladı. Yönetimle bir araya gelerek aklındakileri paylaşan tecrübeli teknik adam, takıma takviye yapılmasını istediği bölgeler arasında stoper, sol bek, orta saha, sağ kanat ve forvet olmak üzere 5 mevkinin öne çıktığı kaydedildi.





Kartal'ın üzerinde durduğu en önemli nokta ise kadroya yeni katılacak isimlerin transferlerinin 27 Temmuz'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar yetiştirilmesi oldu. Deneyimli teknik adamın, transferler ne kadar erken bitirilirse hem uyum sürecinin hem de taktik adaptasyonun o kadar çabuk sağlanacağını ifade ettiği kaydedildi.





Teknik direktör İsmail Kartal, yönetimle yaptığı görüşmede mevcut yabancı oyunculardan Joao Pedro, Berisha, Gustavo Henrique ve Samatta ve Rossi ile yolların ayrılması yönünde rapor verdi. Oosterwolde'nin yanı sıra Joshua King'in durumu ise kamp sonrası belli olacak. Oosterwolde'nin kiralanması da gündemde.





Sezonu 35 futbolcuyla açacaklar





Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Yeni transferler Edin Dzeko ve Ryan Kent'in yanı sıra kiralıktan dönen ve sözleşmeleri süren futbolcularla birlikte 35 oyuncu antrenmanda yer alacak. Hazırlıklarını 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertliler daha sonra kamp için Rusya'ya gidecek.





Fenerbahçe, Rusya'da 9 Temmuz'da Zenit, 12 Temmuz'da Sırbistan ekibi Kızılyıldız ve 15 Temmuz'da Azerbaycan temsilcisi Neftçi Baku ile hazırlık maçı oynayacak.











