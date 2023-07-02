|
Spor

İsmail Kartal beş mevkiye transfer istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, stoper, sol bek, orta saha, sağ kanat ve forvete takviye istedi. Kartal'ın üzerinde durduğu en önemli nokta ise transferlerin 27 Temmuz'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar yetiştirilmesi oldu.

09:43 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görevine hızlı başladı. Yönetimle bir araya gelerek aklındakileri paylaşan tecrübeli teknik adam, takıma takviye yapılmasını istediği bölgeler arasında stoper, sol bek, orta saha, sağ kanat ve forvet olmak üzere 5 mevkinin öne çıktığı kaydedildi.


Kartal'ın üzerinde durduğu en önemli nokta ise kadroya yeni katılacak isimlerin transferlerinin 27 Temmuz'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar yetiştirilmesi oldu. Deneyimli teknik adamın, transferler ne kadar erken bitirilirse hem uyum sürecinin hem de taktik adaptasyonun o kadar çabuk sağlanacağını ifade ettiği kaydedildi.


Teknik direktör İsmail Kartal, yönetimle yaptığı görüşmede mevcut yabancı oyunculardan Joao Pedro, Berisha, Gustavo Henrique ve Samatta ve Rossi ile yolların ayrılması yönünde rapor verdi. Oosterwolde'nin yanı sıra Joshua King'in durumu ise kamp sonrası belli olacak. Oosterwolde'nin kiralanması da gündemde.


Sezonu 35 futbolcuyla açacaklar

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Yeni transferler Edin Dzeko ve Ryan Kent'in yanı sıra kiralıktan dönen ve sözleşmeleri süren futbolcularla birlikte 35 oyuncu antrenmanda yer alacak. Hazırlıklarını 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertliler daha sonra kamp için Rusya'ya gidecek.


Fenerbahçe, Rusya'da 9 Temmuz'da Zenit, 12 Temmuz'da Sırbistan ekibi Kızılyıldız ve 15 Temmuz'da Azerbaycan temsilcisi Neftçi Baku ile hazırlık maçı oynayacak.




#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Transfer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü KPSS puanı ile 202 personel alımı yapıyor! İşte aranan şartlar