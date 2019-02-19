SÜPER LİG

İstanbul'un şampiyonları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yetiştirdiği sporcularla Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor. Turuncu-lacivertli kulüp, bugüne kadar Uluslar arası müsabakalarda 2 bin 515 lisanslı sporcusuyla toplam 3 bin 206 madalya kazanarak, ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandıran şampiyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da yetişiyor. 1990 yılından bu yana 29 yıldır spora gönül veren çocuklara hizmet veren spor kulübü, uluslararası arenada adından söz ettiren başarılara da imza attı. 1 bin 365’i uluslararası müsabakalarda olmak üzere ulusal müsabakalarla birlikte 971 altın, 985 gümüş ve 1 bin 250 bronz olmak üzere toplam 3 bin 206 madalya kazanan kulübün altyapısından yetişen ve Milli takımlarda mücadele eden 225 sporcu mevcut. Olimpiyatlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanırken, son olarak 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin kazandığı 8 madalyanın 5’ini elde eterek tarihi başarıya imza attılar.

BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK YETERLİ

  • Son 10 yıldır Türkiye karate şampiyonu olan 23 yaşındaki Uğur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a geçmenin büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Aktaş, “10 yaşında karateye başladım. Kriz zamanı ailem beni zar zor Türkiye şampiyonasına gönderdi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da lisanslı sporcu olarak karateye başladım. 2015 yılında ilk defa milli takıma girdim. Kulübümüz bize her türlü imkanı sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu bir sporcunun başarılı olması için sadece çalışması yeterlidir” dedi.

SOSYALLEŞMEK İSTEDİ ŞAMPİYON OLDU

Kulübün ve Bedensel Engelli Yüzme Milli Takımı’nın kaptanı olan Beytullah Eroğlu ise sosyalleşmek için yüzmeye başlayarak şampiyon olduğunu belirterek, “2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kahramanmaraştaki spor şartlarımızdan bahsettim. Bana ‘balık adam’ diye hitap ediyor. Beni İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a emanet etti. Bende bana her türlü imkanı veren kulübüme başarılarımla borcumu ödemek istiyorum” diye konuştu. Milli judocu Büşra Katipoğlu ise “Buraya transfer olduğumda daha profesyonel çalışmaya başladım. Birçok kulüpte olmayan imkanlara sahibiz” dedi. Kulüp bünyesinde eskiden sporcu olan bir çok isim de şu anda masa tenisi, güreş gibi branşlarda antrenörlük yaharak yeni sporcular yetiştiriyor.

Başakşehir Antalya'yı kayıpsz geçti: Fark 6 puan
Başakşehir Antalya'yı kayıpsz geçti: Fark 6 puan

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi mücadeleden Rus sol beki Kudriashov'un attığı gol sayesinde 3 puanla ayrıldı. Başakşehir 23. hafta maçında kendi evinde Bursaspor'u konuk edecek.Antalyaspor-Başakşehir maçından dakikalar;10. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un, kaleci Mert Günok'la karşı karşı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.33. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı topukla Kudriashov'a çıkardı. Kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Kudriashov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-140. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu kapan Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.45. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda, kaleci Boffin'inden seken top, boşta kaldı. Arda Turan ile defans oyuncuları arasında oluşan karambolde kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.51. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un vuruşunda, kaleci Mert Günok yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.79. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Robinho, son çizgiye inerek topu içeriye çıkardı. Visca'nın vuruşunda Chico çizgi üstünden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.81. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden vuruşunda, Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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