İstanbul'un şampiyonları

Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandıran şampiyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da yetişiyor. 1990 yılından bu yana 29 yıldır spora gönül veren çocuklara hizmet veren spor kulübü, uluslararası arenada adından söz ettiren başarılara da imza attı. 1 bin 365’i uluslararası müsabakalarda olmak üzere ulusal müsabakalarla birlikte 971 altın, 985 gümüş ve 1 bin 250 bronz olmak üzere toplam 3 bin 206 madalya kazanan kulübün altyapısından yetişen ve Milli takımlarda mücadele eden 225 sporcu mevcut. Olimpiyatlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanırken, son olarak 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin kazandığı 8 madalyanın 5’ini elde eterek tarihi başarıya imza attılar.

BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK YETERLİ

Son 10 yıldır Türkiye karate şampiyonu olan 23 yaşındaki Uğur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a geçmenin büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Aktaş, “10 yaşında karateye başladım. Kriz zamanı ailem beni zar zor Türkiye şampiyonasına gönderdi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da lisanslı sporcu olarak karateye başladım. 2015 yılında ilk defa milli takıma girdim. Kulübümüz bize her türlü imkanı sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu bir sporcunun başarılı olması için sadece çalışması yeterlidir” dedi.

SOSYALLEŞMEK İSTEDİ ŞAMPİYON OLDU

Kulübün ve Bedensel Engelli Yüzme Milli Takımı’nın kaptanı olan Beytullah Eroğlu ise sosyalleşmek için yüzmeye başlayarak şampiyon olduğunu belirterek, “2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kahramanmaraştaki spor şartlarımızdan bahsettim. Bana ‘balık adam’ diye hitap ediyor. Beni İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a emanet etti. Bende bana her türlü imkanı veren kulübüme başarılarımla borcumu ödemek istiyorum” diye konuştu. Milli judocu Büşra Katipoğlu ise “Buraya transfer olduğumda daha profesyonel çalışmaya başladım. Birçok kulüpte olmayan imkanlara sahibiz” dedi. Kulüp bünyesinde eskiden sporcu olan bir çok isim de şu anda masa tenisi, güreş gibi branşlarda antrenörlük yaharak yeni sporcular yetiştiriyor.