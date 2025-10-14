İsveç'te Tomasson dönemi sona erdi

Tomasson'un İsveç'in başında çıktığı 18 maçta 1.61 puan ortalaması bulunuyordu.
İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildiği açıklandı.
İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcı Tomasson'la yolların ayrıldığı belirtildi.
Kariyerinde Excelsior, Roda, Malmö ve Blackburn Rovers'ta görev yapan Tomasson, Şubat 2024'te İsveç'in başına geçmişti.
Tomasson yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 4 maçta bir puan elde ederek son sırada yer aldı.
