Köy takımı tarih yazıyor: Şampiyonluk için geri sayıma geçtiler

14:528/10/2025, mercredi
Bir balıkçı köyünün futbol takımı olan Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 4 hafta kala ilk şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

İsveç'in 800 kişilik köy takımı Mjallby, lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta.

Baltık Denizi kıyısındaki Hallevik köyünün takımı olan Mjallby, milli aranın ardından oynanacak ilk lig maçında 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında galibiyet alması durumunda ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Mjallby, İsveç'in 16 takımlı liginde 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan topladı.

Lider Mjallby ile 52 puanı bulunan en yakın takipçisi Hammarby arasında son 4 hafta öncesinde 11 puan fark bulunuyor.

Son 4 haftada yalnızca bir galibiyet alması durumunda şampiyonluğuna ulaşacak Mjallby, lig ikincisi Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da yine şampiyonluğunu ilan edecek.

1939 yılında kurulan kulüp, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplamda 13 sezon mücadele etti.

Mjallby, şampiyon olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

