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Spor

Ümit Milli Takımımız deplasmanda İtalya ile berabere kaldı |ÖZET

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyona Elemeleri 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Millilere beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Bu sonucun ardından Türkiye puanını 7'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. İtalya ise 15 puanla liderliğini sürdürdü. İtalya U21 - Türkiye U21 maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:17 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 22:18 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Semih Kılıçsoy son dakikada bir puanı getirdi.
Semih Kılıçsoy son dakikada bir puanı getirdi.

Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı.


Millilere beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.


İtalya'nın golünü 50. dakikada Ghilardi attı.


Bu sonuçların ardından Türkiye puanını 7'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. İtalya ise 15 puanla liderliğini sürdürdü.


İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇ SONUCU


İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇ ÖZETİ

İtalya U21 - Türkiye U21 maçının özetini izlemek için

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PUAN DURUMU


#Türkiye U21
#İtalya U21
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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