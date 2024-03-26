Semih Kılıçsoy son dakikada bir puanı getirdi.
Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
Millilere beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
İtalya'nın golünü 50. dakikada Ghilardi attı.
Bu sonuçların ardından Türkiye puanını 7'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. İtalya ise 15 puanla liderliğini sürdürdü.
İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇ SONUCU
İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇ SONUCU
İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇ ÖZETİ
İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇ ÖZETİ
AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PUAN DURUMU
AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PUAN DURUMU
#Türkiye U21
#İtalya U21
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
2 saat önce