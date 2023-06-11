|
Spor

İtalyan basını: Inter İstanbul'da acı gözyaşı içinde

Manchester City'nin, Devler Ligi finalinde Inter'i 1-0 yenerek şampiyon olması, müsabakayı İtalya'dan takip eden siyah-mavili taraftarları üzdü. İtalyan basını da Inter'in yenilgisini sayfalarına taşıdı.

10:31 . 11/06/2023 Pazar
AA
İtalya'da finali kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor.

İtalya'da finali kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan önemli final müsabakası öncesinde, Inter takımının kenti Milano'da mavi-siyahlı taraftarlar büyük heyecan ve coşkuyla maçı bekledi.


Inter kulübünün organizasyonuyla takımın maçlarını oynadığı Giuseppe Meazza Stadı'na final için dev ekran kurulurken, yaklaşık 40 bin taraftar maçı buradan izledi. Taraftarlar sık sık takımları lehine tezahüratta bulundu.


Stada giremeyen pek çok taraftar da kentin farklı noktalarında kafelerde büyük ilgiyle karşılaşmayı takip etti.


Özellikle maçın son anlarında, Inter'in yakaladığı gol fırsatlarında taraftarlar büyük heyecan yaşarken, mavi-siyahlı takımın gol fırsatlarını değerlendirememesi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.


Inter'in aradığı golü bulamaması ve Manchester City'nin 1-0'lık sonuçla Şampiyonlar Ligi'ni kazanması, mavi-siyahlı İtalyan taraftarların üzüntüyle dağılmasına yol açtı.




"Çok yazık"

Final maçının ardından Inter'in mağlubiyeti İtalyan basınına da yansıdı.


La Gazzetta dello Sport; "Çok yazık", Corriere dello Sport; "Inter, İstanbul'da acı gözyaşı içinde. City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor", Tuttosport; "Inter, finalde kaybediyor. Guardiola Avrupa Şampiyonu" manşetiyle dev maçın sonucunu duyurdu.


Sportmediaset kanalı ise "Güzel Inter sadece Rodri'nin golüne teslim oldu. City, Avrupa Şampiyonu" başlığını kullandı.


Kanalın internet sitesindeki haberde de bu sezon Roma, Fiorentina ve Inter'in UEFA'nın 3 farklı kupasında da final oynadığına dikkat çekilerek, "İtalyan takımlarından üçleme beklenirken, bunun tersten gerçekleştiği ve 3 İtalyan ekibinin de finallerini kaybettiği" yazıldı.




#Şampiyonlar Ligi
#Inter
#Manchester City
#İtalya
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖZET | Manchester City-Inter: 1-0