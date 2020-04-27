İtalyan futbolu yeniden başlama arayışında: Şampiyonluk finali mi geliyor?

Ülkede iki ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına yönelik sıkı karantina tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğinin açıklanmasının ardından son haftalarda futbolun da yeniden başlaması tartışmaları hız kazandı.

Federasyon Başkanı Gravina yaptığı yazılı açıklamada, “Her zaman şartlar oluştuğunda yeniden başlama isteğimizi dile getirmiştik. Hükümetin sunduğu ufuk, bize bunu yapma izni veriyor.” ifadesini kullandı.

2 Ağustos'ta bitirilmesi hedefleniyor

En son lig maçının 9 Mart’ta oynandığı Serie A’da o tarihten bu yana maç yapılmazken, ligin kaldığı yerden tekrar ne zaman başlayacağı merak ve tartışma konusu. Serie A takımlarının 18 Mayıs’ta antrenmanlara başlaması ve ligde kalan maç takviminin haziran başından 2 Ağustos’a kadar tamamlanması en çok öne çıkan senaryo olarak telaffuz ediliyor.

Lazio Başkanından tek maç önerisi

Juventus'la birlikte Serie A'da şampiyonluğuun en büyük adayı olan Lazio'da başkan Claudio Lotito, 'Juventus ile tek bir maç yapalım. Kazanan şampiyon olsun' dedi.

Lotito'nun açıklamaları şu şekilde;

“Eğer liglere devam edersek haftada 2 maç oynayacağız ve böylece avantajımızı kaybedeceğiz. Ama bence bu durum sırf bizi değil, ligde bulunan 20 takımı da ilgilendiriyor. Sakatlık problemleri olabilir. Juventus ile bu sezon iki maç yaptık. Birini 3-0, diğerini 3-1 yendik. Onların sadece 1 puan gerisindeyiz. Kaldı ki onlarla oynayacağımız bir maçımız daha var... Inter 8, Atalanta 14 puan gerimizde yer alıyor. Bence tek maçta bu işi çözebiliriz"

Avrupa basını, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Serie A'nın iptalinin gündeme geldiğini ve kararın kısa süre içerisinde alınabileceğini öne sürdü pic.twitter.com/PljnL6e3oK — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Mart 2020



