Jalen Brunson'dan 55 sayı! New York Knicks üst üste 7. maçını kazandı

NBA'de 9 maç yapıldı. Wizards deplasmanında uzatmaya giden maçı kazanan Knicks'te 55 sayı, 9 asistle oynayan Brunson, galibiyetin mimarı oldu.

Art arda 7 olmak üzere 22. galibiyetini alan Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks'te Karl-Anthony Towns 30 sayı, 14 ribaunt ve Mikal Bridges, 21 sayı üretti.