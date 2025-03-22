Joao Pereira bu sefer hoca olarak Süper Lig'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Joao Pereira’yı getirdiğini açıkladı.
Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Alanyaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı.
Turuncu-lacivertli ekip, 2017-21 sezonları arasında futbolcu olarak Trabzonspor forması giymiş olan Portekizli teknik adam Joao Pereira ile anlaşma sağladı.
41 yaşındaki çalıştırıcı, Ruben Amorim'in Manchester United'a gidişi sonrası Sporting Lizbon'un başına geçmişti. Portekiz ekibinde beklentileri karşılayamayan Pereira'nın Lizbon macerası kısa sürmüştü.