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Alanyaspor'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Alanyaspor'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

13:3920/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
DHA
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Sami Uğurlu
Sami Uğurlu

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu dönemi sona erdi. Ligde aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına yaklaşan turuncu- yeşillilerde yönetim, Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor, 16 Süper Lig maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Alanya ekibi bu süreçte 22 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü. Akdeniz ekibi 31 puanla küme düşme hattına yaklaştı.


Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teşekkürler Sami Uğurlu. Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.


Alanyaspor yönetiminin yeni teknik direktör konusunda kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor. Sezona teknik direktör Fatih Tekke ile başlayan Alanyaspor, kötü sonuçlar sonrası genç teknik adamla yollarını ayırmış, yerine Sami Uğurlu'yu getirmişti.




#Alanyaspor
#Süper Lig
#Sami Uğurlu

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