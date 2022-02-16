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Joao Pereira: "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum"

Trabzonspor’da 4 yıl boyunca forma giyen ve uzun süre boyunca kaptanlık görevini de üstlenen Portekizli sağ bek Joao Pereira, bordo-mavili takımın bu sezon ki başarısını ve şampiyonluk yolunda ki ilerleyişini değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Joao Pereira: Trabzonsporun şampiyon olmasını istiyorum
​Joao Pereira Trabzonspor ile 122 maçta, 3 gol ve 19 asistle oynadı.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Joap Pereira, bordo-mavili kulübün şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. HaberTS.com'un sorularını yanıtlayan Portekizli oyuncu, Trabzonspor'u takip ettiğini ve şampiyonluk için desteklediğini söyledi. Joao Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dilerim ki şampiyon olur"

"Trabzonspor'un maçlarını takip ediyorum. Daima izlerim. Belki artık Trabzonspor futbolcusu değilim ama hala taraftarıyım. Dilerim ki Trabzonspor şampiyon olur çünkü hem şehir hem de taraftarlar bu sevinci fazlasıyla hakkediyor. Kulüp açısından da çok iyi bir durum. Çünkü kupa kazanmak gelecek açısından hem güç hem de güven kazandırır. Hala takımdan iletişim halinde olduğum kişiler var çünkü Trabzonspor’da harika 4 yıl geçirdim. Fakat aynı zamanda futbol çevresinden olmayıp da Trabzon’dan iletişim halinde olduğum kişiler de var. Benim için özel insanlardır, eski komşularım gibi."

"Trabzon'a gelmeyi çok isterdim"

"Şampiyonluk gününde orda bulunmayı çok isterdim ancak kolay değil, öncelikle pandemi hala seyahat etmek için zorluklar yaratıyor. Sonra Sporting Lizbon’daki görevim, her şey işimin nasıl gittiğine bağlı. Öte yandan ailem genişledi artık minik bebeğimiz Daniel de var. Küçük bir bebekle seyahat etmek de oldukça zorlu oluyor."

  • "Tecrübe kazanmam gerekiyor"
  • "İlerde Trabzonspor'un hocası olmak ister misiniz" sorusuna Pereira şu şekilde cevap verdi:
  • Bence bu kadar önemli bir görevi üstlenmek için halen çok uzun bir yolum var, çokça bilgi ve tecrübe kazanmam gerekiyor. Eğer ben Trabzonspor’un hocası olamazsam bile çocuklarımın bir gün formasını giydiklerini görmeyi çok isterim.
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Joao Pereira:
Spor

Joao Pereira: "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum"

Trabzonspor’da 4 yıl boyunca forma giyen ve uzun süre boyunca kaptanlık görevini de üstlenen Portekizli sağ bek Joao Pereira, bordo-mavili takımın bu sezon ki başarısını ve şampiyonluk yolunda ki ilerleyişini değerlendirdi.
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