Jorge Jesus: Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağup etti.





Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.





Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen bir takım. Bu takım son saniye kadar savaşan bir takım. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Umarım sakatlığı bulunan oyuncular bir an önce takıma döner. İrfan oyuna sonradan girdi ve iki golde de önemli bir etkisi vardı. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde taraftarlar bir oyuncuyu neden protesto eder anlamadım. Onun kalitesine ve tüm oyuncularıma inanıyorum." dedi.

''Maç boyunca taraftarlarımızın çok fazla katkısını göremedik''

Taraftarın desteğinin önemli olduğunu belirten Jorge Jesus, "İkinci golden sonra golden maçın bitmesine bir dakika vardı. Takımı desteklemelerini istedim. Takımımıza yardım etmeleri gerekiyordu. Oyuncular zaman zaman baskı altında oynayabiliyor. Maç boyunca taraftarlarımızın çok fazla katkısını göremedik. Şu dönemde her maç bizim için final maçı. Taraftarlarınızın desteğini hissetmezseniz işler sizin için daha zor geçebilir. Oyuncuları ayrımasınlar ve oyuncu seçmesinler. Günün sonunda baktığınızda bu oyuncular kulübün bir parçası. Oyuncu seçmememlerini rica ediyorum. Zor bir döneme giriyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

''Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam''

Sözleşmeyle ilgili soruya ise Jesus, "Başkanımız beni davet etti. Önümüzdeki sene için neler yapabileceğimiz konuştuk. Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam." yanıtını verdi.











