|
Reklam
Reklam
Spor

Jorge Jesus: Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Jesus gelecek sezon takımın başında olup olmayacağına dair soruya yanıt verdi.

23:15 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağup etti.


Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.


Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen bir takım. Bu takım son saniye kadar savaşan bir takım. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Umarım sakatlığı bulunan oyuncular bir an önce takıma döner. İrfan oyuna sonradan girdi ve iki golde de önemli bir etkisi vardı. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde taraftarlar bir oyuncuyu neden protesto eder anlamadım. Onun kalitesine ve tüm oyuncularıma inanıyorum." dedi.

''Maç boyunca taraftarlarımızın çok fazla katkısını göremedik''

Taraftarın desteğinin önemli olduğunu belirten Jorge Jesus, "İkinci golden sonra golden maçın bitmesine bir dakika vardı. Takımı desteklemelerini istedim. Takımımıza yardım etmeleri gerekiyordu. Oyuncular zaman zaman baskı altında oynayabiliyor. Maç boyunca taraftarlarımızın çok fazla katkısını göremedik. Şu dönemde her maç bizim için final maçı. Taraftarlarınızın desteğini hissetmezseniz işler sizin için daha zor geçebilir. Oyuncuları ayrımasınlar ve oyuncu seçmesinler. Günün sonunda baktığınızda bu oyuncular kulübün bir parçası. Oyuncu seçmememlerini rica ediyorum. Zor bir döneme giriyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

''Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam''

Sözleşmeyle ilgili soruya ise Jesus, "Başkanımız beni davet etti. Önümüzdeki sene için neler yapabileceğimiz konuştuk. Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam." yanıtını verdi.




#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.