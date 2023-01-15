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Jorge Jesus: Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına seslendi. Jesus, "Hedeflerimize ulaşmak için kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de bugün oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına seslendi.

"Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz"

Ligde yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, "Bize her zaman destek veren taraftarlarımız son haftalarda aldığımız sonuçlarla üzdük. Lig uzun bir maraton, önümüze bakacağız. Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak ve yeniden liderliği almak için aynı birliktelikle, her zamankinden daha fazla çalışarak, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Bu sezon 6 kez kırmızı kart gördüklerini hatırlatan ve bu konuda oyuncularını uyaran Jesus, "Kart konusunda daha dikkatli olmak zorundayız. Oyun içerisinde gerginlikten uzak ve daha sakin olmalıyız" dedi.

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