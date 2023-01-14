Spor Fenerbahçenin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
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Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe’de, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Samet Akaydın da kadroda yer aldı.

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Haber Merkezi İHA
Samet Akaydın Gaziantep maçının kadrosuna alındı mı?
Samet Akaydın Fenerbahçe ile antrenmana çıktı.

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Gaziantep’e gidecek.

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı süren Joao Pedro kadroda bulunmazken, yeni transfer Samet Akaydın kafilede yer aldı.

5 oyuncu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

  • Samet Akaydın kadroda yer aldı
  • Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
  • "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia."
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