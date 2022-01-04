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Jose Mourinho Fenerbahçe'nin genç yıldızının peşine düştü

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular arasında yer alan Berke Özer'e, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İtalyan ekibi Roma talip oldu. 2000 doğumlu kaleciyi beğenen Mourinho, transferin bitirilmesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Mourinho, Fenerbahçeli Berke Özerin peşinde
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de aynı zamanda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncuların bir kısmıyla yollar ayrılırken, bir kısmıyla da yeniden anlaşma sağlanacak.

Jose Mourinho, Berke Özer'in peşinde

Bu kapsamda Berke Özer ile de yeniden masaya oturan Fenerbahçe, 2000 doğumlu genç kaleciyle de anlaşma aşamasına geldi. Fakat İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Berke Özer'i transfer listesine ekledi.

Sezon bitmeden ikna etmek istiyorlar

Genç kaleciyi oldukça beğenen Mourinho için sportif direktör Tiago Pinto, Berke'yi yakından takibe aldı. Haberin detaylarında Roma'nın genç kaleciyi sezon bitmeden ikna etmek istediğinden bahsedildi.

  • 2018 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, 2 sezon KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından formayı sırtına geçiren genç kaleci, toplamda 14 karşılaşmada süre aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor

Berke Özer'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.
Berke Özer'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.
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