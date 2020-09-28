Al Ahli'den Josef de Souza hamlesi

Beşiktaş'ın transferini resmen açıkladığı ancak lisansını henüz çıkaramadığı Josef de Souza'da flaş bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcunun eski takımı Al Ahli, haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle oyuncuyu geri çağırdı.

Beşiktaş'a imzayı attı

Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'ın sözleşme feshetme hakkı bulunuyor

Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu. Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

Sergen Yalçın sahaya indi Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas, top kapma antrenmanlarının yanı sıra kondisyon koşuları ile bire bir mücadelenin yer aldığı antrenman yaptı. Sergen Yalçın idman maçında oynadıİdman yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sergen Yalçın çift kale maçta forma giydi.Yarın izin yapacak Beşiktaş hazırlıklarına 30 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti