SÜPER LİG

Josef de Souza Beşiktaş'ta neden forma giyemiyor?

Al Ahli'den Josef de Souza hamlesi

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, haksız fesih yapıldığını savunarak Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'yı geri çağırdı.

Haber Merkezi Diğer
Josef, Beşiktaş formasıyla henüz hiçbir resmi maça çıkamadı.

Josef, Beşiktaş formasıyla henüz hiçbir resmi maça çıkamadı.

Fotoğraf: Beşiktaş Kulübü / AA

Beşiktaş'ın transferini resmen açıkladığı ancak lisansını henüz çıkaramadığı Josef de Souza'da flaş bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcunun eski takımı Al Ahli, haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle oyuncuyu geri çağırdı.

Beşiktaş'a imzayı attı

Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Beşiktaş'ın sözleşme feshetme hakkı bulunuyor


Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu. Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

Josef, Beşiktaş'taki çalışmalarını sürdürüyor.
Josef, Beşiktaş'taki çalışmalarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın sahaya indi
Sergen Yalçın sahaya indi

Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas, top kapma antrenmanlarının yanı sıra kondisyon koşuları ile bire bir mücadelenin yer aldığı antrenman yaptı. Sergen Yalçın idman maçında oynadıİdman yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sergen Yalçın çift kale maçta forma giydi.Yarın izin yapacak Beşiktaş hazırlıklarına 30 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti

Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti
Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti

Beşiktaş ile Konyaspor ile Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.Karşılaşmadan dakikalar18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-041. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.52. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üzerinden topu çeldi.54. dakikada Ljajic'in ceza alanı dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. Kravets'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-078. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Vida'nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets'in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.83. dakikada Vida'nın ceza sahası içinde Miya'ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-090 2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işar...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.