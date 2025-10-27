Yeni Şafak
Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi

15:1827/10/2025, Pazartesi
AA
Igor Tudor, Juventus'un başında 24 maça çıktı.
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildi.

Juventus'tan yapılan açıklamada, Mart 2025'te göreve gelen Hırvat teknik adam Tudor ile yolların ayrıldığı belirtildi.


Udinese ile 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçta takımın başında geçici olarak Massimiliano Brambilla'nın yer alacağı ifade edildi.


Tudor yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemedi.


Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da forma giydiği siyah-beyazlı ekip, Serie A'da 12 puanla 8'inci, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 puanla 25'inci sırada yer aldı.





#Serie A
#Juventus
#Igor Tudor
