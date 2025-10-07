Kenan Yıldız'ın piyasa değeri rekor kırdı! En pahalı Türk oldu

İtalya Serie A'da forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız rekor kırdı. İşte ayrıntılar...
İtalya Serie A'da forma giyen futbolcuların piyasa değerlerine güncelleme geldi.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da rekor bir rakama çıktı.
Kenan Yıldız'ın daha önce 50 milyon euro olan değeri güncellemeyle birlikte 75 milyon euro seviyesine yükseldi.
Milli yıldız böylece, piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Milli futbolcu, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında sadece 1 milyon euroluk değere sahipti.