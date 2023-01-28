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Spor

Kaan Ayhan Galatasaray'da

Galatasaray, Sassuolo'yu kiralık transfer konusunda ikna etti. Milli oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

21:54 . 28/01/2023 Cumartesi
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Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

Galatasaray bir süredir gündeminde yer alan Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan kulübünü kiralık transferi konusunda ikna etti. Milli oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Transfer KAP'a bildirildi

Galatasaray, Kaan Ayhan’ın kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Galatasaaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio ile resmi görüşmelere başlanmıştır. " denildi.

Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir. Kaan Ayhan Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.

Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 5 maça çıkmıştır. Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.




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#Kaan Ayhan
#Galatasaray
#transfer
2 saat önce
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Kaan Ayhan Galatasaray'da
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