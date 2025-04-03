Kadıköy'de aslan pençesi

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finali iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk etti. Tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşma sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı: 1-2. Bu skorla Aslan adını yarı finale yazdırırken, Sarı Kanarya turnuvaya veda etti. Karşılaşmaya oldukça baskılı başlayan Galatasaray, geliştirdiği üst üste tehlikeli pozisyonların ardından kısa süre içerisinde öne geçti. 10. dakikada Barış Alper’in indirdiği top Osimhen’in önünde kalırken, Nijeryalı futbolcu sağ çaprazdan sert bir şutla fileleri havalandırdı. 24’te Kaan Ayhan’ın şutuna Kostic ceza sahası içinde elle müdahale ederken, hakem Cihan Aydın pozisyonu VAR’da izledikten sonra penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Osimhen, sağ köşeye gönderdiği şutla farkı açtı. 45+1’de Kostic’in ara pasıyla ceza sahasına giren Talisca’nın şutunu arka direkte tamamlayan Szymanski ağları sarstı. Farkı bire indiren Fenerbahçe, ikinci yarıya daha istekli başladı.





KULÜBEYE KIRMIZI KART YAĞDI

Galatasaray cephesi ise kaptığı toplarla çıktığı kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. 70’de Abdülkerim’in ters pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesryi şutunda Günay’ı geçemedi. 80’de Sara’nın ortasında Barış Alper’in sert şutu direkten döndü. Karşılaşmanın son bölümünde orta sahalar hızlı geçilirken, iki takım da gol şansı bulamadı. Gerginliğin arttığı son dakikalarda saha içinde başlayan gerginlik, saha dışına taştı. 16 dakika uzayan maçı 2-1 kazanan G.Saray, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.





Mourinho, Okan Buruk'a saldırdı!

Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin son dakikalarında yaşanan kavga karşılaşma sonrası da devam etti. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziki saldırısıyla dünyada örneğine az rastlanır görüntüler yaşandı. Galibiyet sevincini taraftarlarına giderek kutlayan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun fiili saldırısına maruz kaldı. Arkadan yaklaşan Mourinho, Buruk’un burnunu sıktı. G.Saray’ın hocası yerde kıvranırken, olayların büyümesini emniyet güçleri güçlükle önledi. Mourinho sonrasında kırmızı kart gördü.





G.Saray, F.Bahçe’yi kupada 12. kez eledi

G.Saray ile F.Bahçe, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde 6, final ve yarı finalde de 5’er olmak üzere 16. kez rakip oldu. G.Saray, dünkü galibiyetle kupada rakibini 12. kez eledi. Eşleşmede F.Bahçe de 4 kez tur atlamıştı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca Kadıköy’deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı. G.Saray, 10 Nisan 2022'de deplasmanda 2-0 yenildikten sonra oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.





Osimhen: Ligdeki derbiyi telafi ettik

Galatasaray'ın 2 golünü atarak turu getiren Victor Osimhen maçın ardından, "İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Taraftarlarımıza bana karşı gösterdiği sevgiye karşılık vermek istiyorum" dedi. Bu arada Osimhen 3. F.Bahçe maçında ilk gollerini attı.



