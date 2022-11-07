Kadıköy'de tartışmalı an: Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR uyarısı gelmedi Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk yarısında yaşanan bir el pozisyonu tartışma çıkardı. Sivassporlu futbolcular Serdar Aziz'in ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale ettiğini belirtti ve hakem Hüseyin Göçek'e itiraz etti. Göçek'e bu pozisyonda VAR uyarısı gelmedi.

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