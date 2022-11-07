Kadıköy'de tartışmalı an: Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR uyarısı gelmedi

Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Konuk ekibin futbolcuları, Serdar Aziz'in ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini belirtti ve Hüseyin Göçek'e itirazlarda bulundu.
Göçek, bu pozisyonda 'devam' kararı verirken VAR'la bir süre görüştü. Göçek'e uyarı gelmeyince oyun devam etti.
Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz pozisyon için 'net penaltı' ifadesini kullandı.
Fenerbahçe Sivas
Huseyin Göçek
V Özgüç Turkalp
👉Serdar Aziz in el ile müdahalesi,
Açık Net Bariz PENALTI #FBvSVS
Fenerbahçe Sivas