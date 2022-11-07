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Kadıköy'de tartışmalı an: Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR uyarısı gelmedi

Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk yarısında yaşanan bir el pozisyonu tartışma çıkardı. Sivassporlu futbolcular Serdar Aziz'in ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale ettiğini belirtti ve hakem Hüseyin Göçek'e itiraz etti. Göçek'e bu pozisyonda VAR uyarısı gelmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde tartışmalı an: Serdar Azizin pozisyonunda VAR uyarısı gelmedi
Hüseyin Göçek - TFF Hakemi

Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konuk ekibin futbolcuları, Serdar Aziz'in ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini belirtti ve Hüseyin Göçek'e itirazlarda bulundu.

Göçek, bu pozisyonda 'devam' kararı verirken VAR'la bir süre görüştü. Göçek'e uyarı gelmeyince oyun devam etti.

Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz pozisyon için 'net penaltı' ifadesini kullandı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
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