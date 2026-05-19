Kadın milli judoculardan Rusya Turnuvası'nda 2 madalya

11:5619/05/2026, Salı
AA
Milli kadın judocular, Rusya'da düzenlenen turnuvada 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Habarovsk kentinde gerçekleştirilen Rusya Judo Turnuvası'nda kadınlar 44 kiloda Ahsen Yıldırım ile 63 kiloda Rüya Ceylan tatamiye çıktı. Müsabakalarını tamamlayan Ahsen Yıldırım ile Rüya Ceylan, turnuvayı üçüncülük derecesiyle bitirdi.
Organizasyon, 21 Mayıs'ta sona erecek.



