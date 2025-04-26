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Kalamış'ta 'Ali Koç istifa' sesleri

Kalamış'ta 'Ali Koç istifa' sesleri

12:0026/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
DHA
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Sarı-lacivertli taraftarların açtıkları pankartlar dikkat çekti.
Sarı-lacivertli taraftarların açtıkları pankartlar dikkat çekti.

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Kalamış'ta toplanan sarı-lacivertli taraftarların divan toplantısının yapıldığı tesislere yaklaşmalarına izin verilmedi.


Güvenlik tedbirleri nedeniyle polis barikat kurup olay çıkmasına engel olurken, taraftarlar protestolarını bulundukları yerden çeşitli pankartlar açarak ve sloganlar atarak dile getirdiler.


Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç istifa", "Bize kupa değil keder bıraktın, son gol istifa olsun", "Ali Koç son düdük çaldı, koltuğu terk et!" "Derbi serilerini bitirdiniz, seri şekilde artık gidiniz" şeklinde pankartlar açarak tepki gösterdiler.





#Fenerbahçe
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