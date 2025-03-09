Kale düştü

Trendyol Süper Ligin 27. haftasında Trabzonspor, evinde Hatayspor’a 2-1 mağlup olarak evinde 5 haftalık kazanma serisini noktaladı. Trabzonspor rakibine oranla topa ve oyuna daha fazla hakim olan taraf olarak görünse de ön alan baskısında yeterli çoğunluğu sağlayamadığı gibi ikinci bölgede de temaslı oyundan uzak kalınca set savunması ile kendisini karşılayan rakibi karşısında özellikle ilk yarıda fazla üretken olamadı. Oyunun ilk 20 dakikasında savunmada kalan Hatayspor, 21'de Görkem'in kafa vuruşuyla öne geçti. 26'da gelişen Trabzonspor atağında Danylo’nun şutunda top Kilema’nın kolundan döndü önce penaltı kararı veren hakem Alper Akarsu sonrasında VAR’ın ikazı ile kararını iptal etti. 42'de Trabzonspor, Ukraynalı oyuncularının işbirliği ile skoru eşitledi. Danylo'nun pasında Zubkov kafa ile topu kaleye gönderdi. Dönen topu tamamlayan Zubkov skoru 1-1'e getirdi.