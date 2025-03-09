Kale düştü

Süper Lig’de bu sezon deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, kalesi olarak gördüğü evinde de Hatayspor’a yenildi. Görkem’in golüne Zubkov’la yanıt veren Fırtına'yı yıkan golü Massanga kaydetti. İki penaltısı VAR'da iptal edilen Fırtına'nın evindeki 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Trendyol Süper Ligin 27. haftasında Trabzonspor, evinde Hatayspor’a 2-1 mağlup olarak evinde 5 haftalık kazanma serisini noktaladı. Trabzonspor rakibine oranla topa ve oyuna daha fazla hakim olan taraf olarak görünse de ön alan baskısında yeterli çoğunluğu sağlayamadığı gibi ikinci bölgede de temaslı oyundan uzak kalınca set savunması ile kendisini karşılayan rakibi karşısında özellikle ilk yarıda fazla üretken olamadı. Oyunun ilk 20 dakikasında savunmada kalan Hatayspor, 21'de Görkem'in kafa vuruşuyla öne geçti. 26'da gelişen Trabzonspor atağında Danylo’nun şutunda top Kilema’nın kolundan döndü önce penaltı kararı veren hakem Alper Akarsu sonrasında VAR’ın ikazı ile kararını iptal etti. 42'de Trabzonspor, Ukraynalı oyuncularının işbirliği ile skoru eşitledi. Danylo'nun pasında Zubkov kafa ile topu kaleye gönderdi. Dönen topu tamamlayan Zubkov skoru 1-1'e getirdi.
VAR İKİNCİ KEZ DEVREYE GİRDİ
49'da Banza’nın düşürülüşüne Alper Akarsu penaltı çalarken, devreye giren VAR sonucu karar yine iptal oldu. Bu dakikadan sonra tüm hatları ile gol arayan Trabzonspor, çıkarken kaybettiği toplarda geriye koşmak zorunda kaldığı zamanlarda sıkıntı yaşadı ve 65'te Hatayspor, Massanga’nın golü ile 2-1 öne geçti. Geriye düştükten sonra tüm riskleri alan bordo-mavili gol üretecek pozisyonlar bulmasına rağmen sonuca gidemedi ve evinde Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu.