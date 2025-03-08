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Trabzonspor U19 - Inter U19 maçının tarihi belli oldu

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçının tarihi belli oldu

20:238/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta zaferi sonrası yaşadığı sevinç.
Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta zaferi sonrası yaşadığı sevinç.

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Trabzonspor U19, İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. UEFA, kritik karşılaşmanın tarihini ve nerede oynanacağını açıkladı.

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Atalanta'yı penaltılar sonucunda eleyerek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor U19 takımı, çeyrek finalde bir başka İtalyan ekibi Inter ile eşleşti.


Kritik mücadele öncesi UEFA, resmi sitesinden çeyrek final müsabakasının tarihi ve nerede oynanacağına dair bilgilendirme yaptı.


TRABZONSPOR U19-INTER U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor U19 - Inter U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek final karşılaşması 1 Nisan Salı (bayramın son günü) saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak.




#Trabzonspor U19
#Inter U19
#UEFA Gençlik Ligi

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