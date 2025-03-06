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Başkan Ertuğrul Doğan'dan gençlere mektup: "Siz bugünün değil geleceğin de ışığısınız"

Başkan Ertuğrul Doğan'dan gençlere mektup: "Siz bugünün değil geleceğin de ışığısınız"

20:056/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan gençlere destek.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan gençlere destek.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile oynadığı maç öncesi genç futbolculara mektup yollayarak destek oldu.

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta'yı penaltılar sonucunda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu kritik mücadele öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın genç futbolculara mektup gönderdiği ortaya çıktı.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, Atalanta maçı öncesi U19 Takımına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklar;

Başarmak, hayal etmekle başlar.

Siz, bu şehrin umut dolu yürekleri, büyük bir rüyanın kapısını çoktan araladınız.

Bugün, o hayale bir adım daha yaklaşmak ve şanlı bayrağımızı, gururla taşıdığımız armamızı Avrupa’nın göklerinde dalgalandırmak için var gücünüzle mücadele edeceksiniz.

Sonuç ne olursa olsun, her birinizle gurur duyuyorum.

Çünkü siz; yalnızca bugünün değil, geleceğin de ışığısınız.

Unutmayın, her adımınız bu şehrin kalbine umut ve gurur tohumları ekiyor.

Sizin inancınız, bizim en büyük gücümüz.

Yolunuz açık olsun!”


MAÇ SONU TEBRİK ETTİ

Başkan Ertuğrul Doğan, Atalanta zaferinin ardından genç futbolculara tebrik mesajı da yayınladı. Doğan, "Futbol sadece kazananlarla değil, rekabetin güzelliğiyle de anlam kazanıyor. Atalanta U19 Takımını da mücadelesi ve katkısı için kutluyorum. Elbette oyuncularımızın bu seviyede boy göstermesi ve Avrupa’da söz sahibi olmaya başlaması, kulübümüz için çok kıymetli bir hikayenin de başlangıcı olacaktır Şimdi sırada çeyrek final var. Trabzonspor’un bu yolculuğunun devam etmesini ve gençlerimizin başarılarına yenilerini eklemesini diliyorum" dedi.



#Ertuğrul Doğan
#Trabzonspor
#Trabzonspor U19

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