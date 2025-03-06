Genç Fırtına tarih yazdı

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 takımı, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yendi. Papara Park'taki maçın normal süresi golsüz tamamlandı. Bordo-mavili takımda Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibukoğlu penaltı atışlarını gole çevirdi. İtalyan ekibinde ise Simonetto, Bono ve Comi gol atarken, Cakolli'nin penaltısını Trabzonspor kalecisi Ahmet Doğan kurtardı. Bordo-mavililer, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale çıkan ilk Türk takımı olarak tarihi bir başarıya imza attı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da genç futbolcuları kutladı.

RAKİP YİNE İTALYAN: İNTER

Trabzonspor U19 takımının çeyrek finalindeki rakibi bir başkan İtalyan ekibi Inter oldu. İtalyan ekibi normal süresi 1-1 biten maçta Almanya'nın Bayern Münih takımını penaltı atışlarında 5-4 yendi. Trabzonspor ile İnter arasındaki çeyrek final maçı 1 ya da 2 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor sonunu getiremiyor

Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 90+10. dakikada yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde uzatma dakikalarında 14 puan kaybetti. Ligin 26. haftası sonunda 8'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 32 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gol yediği maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Güneş yönetiminde deplasmanda istikrar yakalayamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında kritik goller yiyerek önemli puan kayıpları yaşadı. Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında gol yediği maçların 3'ünü deplasmanda, 2'sini iç sahada oynadı.







