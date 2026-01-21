Maça hızlı başlayan ev sahibi, 4. dakikada Camilo Duran’ın golüyle 1-0 öne geçti. 10. dakikada Alman ekibi, Can Uzun’un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve iki takım soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.

78. dakikada Frankfurt’un kazandığı penaltıda Fares Chaibi topu ağlara göndererek Alman ekibini 2-1 öne geçirdi. Maçta perdeyi açan Camilo Duran, 80. dakikada yeniden sahneye çıktı ve maçta bir kez daha dengeyi sağladı.