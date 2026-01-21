Yeni Şafak
Karabağ'dan büyük gurur: İlk 24 için 90+4'te gelen galibiyet

23:0221/01/2026, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ evinde Frankfurt'u 90+4. dakikada Mustafazade'nin attığı golle 3-2 mağlup etti ve ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ, Tevfik Behramov Stadyumu’nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, 4. dakikada Camilo Duran’ın golüyle 1-0 öne geçti. 10. dakikada Alman ekibi, Can Uzun’un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve iki takım soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.

78. dakikada Frankfurt’un kazandığı penaltıda Fares Chaibi topu ağlara göndererek Alman ekibini 2-1 öne geçirdi. Maçta perdeyi açan Camilo Duran, 80. dakikada yeniden sahneye çıktı ve maçta bir kez daha dengeyi sağladı.

90+4. dakikada son sözü Bahlul Mustafazade söyledi ve Karabağ mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Azerbaycan ekibi böylece puanını 10’a yükseltirken, Eintracht Frankfurt ise 4 puanda kaldı. Karabağ, ligin son maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

#Karabağ
#Eintracht Frankurt
#UEFA Şampiyonlar Ligi
