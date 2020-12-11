Karagümrük deplasmanda ilk peşinde

36 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de iyi bir başlangıç yaparak yoluna devam eden Karagümrük, yarın Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 deplasman mücadelesinde 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe ve Alanyaspor’a ise mağlup olmuştu. İstanbul ekibinde hedef ligdeki ilk dış saha galibiyetine imza atmak.

Bu mücadele öncesinde Hatayspor’da Mesut Çaytemel ve Alexandros Katranis’in sakatlıkları bulunuyor. Karagümrük’te ise Jorguera ve Zukanovic’in sakatlıkları var.

İç sahada zirvede, deplasmanda kayıp

Bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan Karagümrük, bu anlamda ligin zirvesinde yer alıyor. Ancak kırmızı-siyahlılar, dış saha maçlarında beklentinin altında kaldı. Gaziantep FK, Ankaragücü ve Kayserispor ile deplasmanda berabere kalan Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor deplasmanlarından ise puansız ayrılmıştı.



