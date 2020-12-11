SÜPER LİG

Karagümrük deplasmanda ilk peşinde

Süper Lig’in 12. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Karagümrük, ligdeki ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

Haber Merkezi İHA
Karagümrük, 11 maçta topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Karagümrük, 11 maçta topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

36 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de iyi bir başlangıç yaparak yoluna devam eden Karagümrük, yarın Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 deplasman mücadelesinde 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe ve Alanyaspor’a ise mağlup olmuştu. İstanbul ekibinde hedef ligdeki ilk dış saha galibiyetine imza atmak.

Bu mücadele öncesinde Hatayspor’da Mesut Çaytemel ve Alexandros Katranis’in sakatlıkları bulunuyor. Karagümrük’te ise Jorguera ve Zukanovic’in sakatlıkları var.

İç sahada zirvede, deplasmanda kayıp

Bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan Karagümrük, bu anlamda ligin zirvesinde yer alıyor. Ancak kırmızı-siyahlılar, dış saha maçlarında beklentinin altında kaldı. Gaziantep FK, Ankaragücü ve Kayserispor ile deplasmanda berabere kalan Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor deplasmanlarından ise puansız ayrılmıştı.


1. Lig maçında ilginç görüntü: Başkan karşılaşmayı vinçten izledi
1. Lig maçında ilginç görüntü: Başkan karşılaşmayı vinçten izledi

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Beypiliç Boluspor arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Bolu ekibinin başkanı Abdullah Abat, takımını yalnız bırakmadı.Abat, karşılaşmayı bir vincin üzerinden takip etti.Başkan Abat, 12. haftada oynanan Altay karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da geçen sezon yine Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda takımını yalnız bırakmamış ve mücadeleyi vinç üzerinden izlemişti.TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı

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