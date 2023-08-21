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Spor

Stefano Sturaro Fatih Karagümrük'te

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu transfer etti.

13:34 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.


Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu, 27 numaralı formayı giyecek.


Kariyerine Genoa'da başlayıp ardından Modena, Juventus, Sporting Lizbon ve Verona formaları giyen Sturaro, geçtiğimiz sezonu ise geri döndüğü Genoa'da tamamladı.


İtalya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Sturaro, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.






#VavaCars Fatih Karagümrük
#Stefano Sturaro
#transfer
36 dakika önce
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Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı