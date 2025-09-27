Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak. Mehmet Kısal ve Ferhan Kestanlıoğlu da AVAR’da görev yapacak.