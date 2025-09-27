Yeni Şafak
Karagümrük-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

13:1127/09/2025, Cumartesi
IHA
Antalya bölgesi hakemi Erkan Özdamar
Antalya bölgesi hakemi Erkan Özdamar

Süper Lig'de bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bugün saat 20.00’de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşacak.


Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.


Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak. Mehmet Kısal ve Ferhan Kestanlıoğlu da AVAR’da görev yapacak.





