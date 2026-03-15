Karşıyaka basketbolda umut vermiyor

Sezon boyunca 22 maçta 4 galibiyet alabilen Kaf-Kaf, alt sıralardaki rakipleri Aliağa Petkimspor’un 9 maçta 8 mağlubiyet aldığı, Bursaspor’un mali sıkıntılarla dağılma noktasına geldiği dönemde şansını bir türlü kullanamayıp rakipleriyle arasındaki 2 galibiyetlik farkı eritemedi. Karşıyaka, bir zamanlar Süper Lig’deki güçlü rakiplerinin yanı sıra henüz 10 yıl önce EuroLeague’de Barcelona, Panathinaikos gibi Avrupa devlerine kök söktürdüğü evinde bile galibiyete hasret kaldı.

58 YIL ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ

Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon iç sahadaki 11 maçın 8’ini kaybetti. Kaf-Kaf deplasmanlarda ise 11 maçta 10 mağlubiyet alarak umut tüketti. Karşıyaka kalan 8 haftada maksimum galibiyeti alarak kurtuluş savaşı vermeye çalışacak. 1966 yılında kurulan ligde ilk ve son olarak 58 yıl önce 1968’de küme düşen Karşıyaka, 1974’te döndüğü Süper Lig’in 52 yıldır en köklü takımlarından olmayı başarmıştı. İzmir ekibi ligde 1987 ve 2015’te 2 şampiyonluk yaşarken, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanıp Avrupa’da 2 final oynamıştı.

TRIFUNOVIC DARBESİ