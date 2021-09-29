Kartal eli boş döndü​

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax deplasmanına konuk oldu. 12 eksikle Hollanda deplasmanına giden siyah-beyazlılar, ilk maçtaki Borussia Dortmund mağlubiyetini telafi etmek istiyordu ancak eksik kadro buna çok müsait değildi. Bu zamana kadarki oyun anlayışından vazgeçmek zorunda kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın, kontrollü bir oyunla başlattı siyah-beyazlı takımı maça.

Hızlı çıkışlarla rakip kalede tehlikeli olmak isteyen siyah-beyazlılar, maçın hemen başında Batshuayi ile önemli bir fırsat yakaladı ancak top direkten geri geldi. Bu andan itibaren oyunu alan ve tehlikeli olmaya başlayan Ajax, Kenan’ın yaptığı kademe hatasında Tadic’in pasında Berghuis ile öne geçti. Oyunu tamamen Beşiktaş yarı sahasına yıkan Hollanda ekibi, siyah-beyazlıların çıkışına ilk yarıda neredeyse hiç müsaade etmedi. İlk yarının bu skorla bitmesi ikinci devre adına belki umutları koruyacaktı ancak son bölümde Berghuis’in ortasında topu Haller tamamladı ve farkı ikiye çıkardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıya Oğuzhan ve Gökhan Töre’yi sahaya sürdü. Kaleci Ersin’in gelişen pozisyonlarda doğru yer tutuşu, farkın erken açılmasını engelledi. Siyah-beyazlı takımda Kenan’ın hücum presiyle attığı temiz gol, Fransız hakem Benoit Bastien’ın skandal düdüğüne takılınca umutlar azalmaya başladı. İkinci yarıda daha etkili bir görüntü veren Beşiktaş, skor bulamayınca ikinci maçta 2. mağlubiyetini aldı. Ajax ise puanını 6’ya çıkardı.