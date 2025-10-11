Yeni Şafak
Kartal güç depoladı

14:5511/10/2025, Cumartesi
AA
Siyah-beyazlı futbolcular salonda çalıştı.
Siyah-beyazlı futbolcular salonda çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü..


Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanı salonda gerçekleştirdi.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular; gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı.






