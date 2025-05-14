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Kartal izinden döndü

Kartal izinden döndü

18:0814/05/2025, Çarşamba
AA
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Rafa Silva da çalışmalarda yer aldı.
Rafa Silva da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Minyatür kale müsabakalarla devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı ifade edildi.


Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.





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