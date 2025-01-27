Kartal ligde kayıp

Beşiktaş, 21. haftada Antalyaspor deplasmanından beraberlikle döndü. Maçta Rafa Silva'nın golüne Erdal yanıt verdi. Hafta içinde Avrupa'da Athletic Bilbao'yu farklı yenen siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki etkisiz görüntüsüne devam etti ve puan kaybını sürdürdü.
Beşiktaş, görkemli Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, ligde de aynı ivmeyi devam ettirmek istiyordu. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile kısa sürede iyi bir hava yakalamış, enerjik bir görüntü vermişti. Ancak, sezon içerisinde Lyon ve Fenerbahçe galibiyetlerine rağmen benzer görüntüler devam ettirilememişti. Çünkü mevcut kadro süreklilik umudu vermediği gibi, üst üste 2-3 maç iyi görüntü vermemişti. Solskjaer, Athletic Bilbao maçına nazaran ciddi dokunuşlar yaprak maça başladı. Chamberlain, kazanmaya değer bir oyuncu ancak bu zamana kadar aldığı şansları iyi kullanamadı. Keza Semih, gençliği itibariyle İmmobile’ye göre daha atletik. Yani denemeye değer hamlelerdi ancak işe yaramadı. Peki "Ne işe yarar?" diye bir soru sorulsa kimse kendinden emin cevap veremez. Çünkü devamlılığı olmayan Masuaku, Chamberlain, Onur Bulut, Mario, Zaynutdinov, Al-Musrati gibi isimler bu zamana kadar kimseyi tatmin edemedi. İlk yarıda Beşiktaş, sahasında kalmayı tercih ederken, Semih ile rakibi zorladı ancak çok yetersizdi. İkinci yarı, puanın kokusunu alan Emre Belözoğlu takımını geri yasladı. Çünkü Beşiktaş’ın rakibi çözecek mecali yoktu. Her şeye rağmen öne geçmesini bilen Beşiktaş, 10 dakika topu ve skoru tutamadı. Ön alanda baskı yapamayan takım, orta sahada da rakibini üstünlük kuramıyor. Genel olarak oyuna hükmedemiyor. Bu zamana kadar çok teknik direktör yiyen takım, belli ki Solskajer’i de sıkıntıya sokacak. O yüzden ara transfer döneminde mümkün olduğu kadar dokunuş gerekli. Öte yandan hakem Oğuzhan Çakır’ın diğer büyük takımların maçlarında göstermediği cesareti, Beşiktaş maçında kolayca gösterip, Rafa Silva ve Al-Musrati’yi kolay kartlarla cezalı duruma düşürmesi kötü maça, kötü yönetim olarak katkı verdi.
Takımı tanıma ve öğrenme sürecindeyim
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor beraberliğinin ardından takımı tanıma sürecinde olduğunu söyledi. Daha hızlı oynamak zorunda olduklarını söyleyen Norveçli çalıştırıcı, ”Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı ve bu yüzden baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Baskılı oynamaya başladılar. Özellikle ilk 15 dakika kötü ve ağırdık. Ardından maçı biraz daha kontrol etmeye başladık ama kendi yarı sahamızda çok top kaybettik ve rakibe fırsat verdik. Bu bizim için iyi değildi. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve daha öne oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini, maçta nasıl davrandığını öğreniyorum. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hareketli oynamak zorundayız” değerlendirmesini yaptı.
Chamberlain ve Semih 11'e
- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları maçın ilk 11'inde en son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi’ndeki Athletic Bilbao maçının kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Norveçli çalıştırıcı, Muçi ve Immobile'nin yerine Chamberlain ve Semih'i görevlendirdi. 57. dakikada ise her iki futbolcunun yerine Muçi ve İmmobile oyuna girdi. Beşiktaş'ta tedavileri süren Necip, Tayyip Talha ve Paulista ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta 2 cezalı 2 sakat
- Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş'a kötü haberler geldi. Siyah-beyazlı takımda Al-Musrati, 41. dakikada Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İki oyuncu, gördükler kartların ardından, BAY geçilecek haftadan sonra Sivasspor deplasmanında cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler. Emirhan Topçu ve Svensson ise sakatlanarak yerlerini Onur Bulut ve Zaynutdinov'a bırakmak zorunda kaldı.
Kendimiz zorlaştırdık
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, "Son maçta oynadığımız kadar iyi oynayamadık, işleri kendimiz için zorlaştırdık. Hocamızın ilk fikri her zaman öne oynamaktır, biz de bu fikre adapte olmaya çalışıyoruz" dedi. Uduokhai ise, "Çok üzgünüz. Son 5 dakika oyunu kontrol edemedik. Şanssız bir gol yedik. Durumu kabul edeceğiz. Önümüze bakacağız" diye konuştu.
Hakem tepkisi
Beşiktaş Kulübü, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi. Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.